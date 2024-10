Fermare tutte le guerre

Oggi 300 organizzazioni invitano a manifestare in 7 piazze italiane per dire No alla guerra (“Fermiamo le guerre”) ma anche per indicare la necessità di difendere il diritto di manifestare. Ecco il programma dei sette concentramenti

Bari: ore 9.30 del mattino (18 comitati locali). Concentramento e corteo da Piazza Massari fino a Piazza Prefettura. Coinvolge anche Basilicata e Calabria

Cagliari: ore 10 Concentramento in Darsena: Piazza vittime Moby Prince

Firenze: ore 14 concentramento in Piazza S. Maria Novella, con tutte le delegazioni da Toscana, Emilia Romagna e Liguria. Corteo sui Lungarni e lungo alcuni ponti con conclusione a Piazza S. Croce (ore 17.30 ca)

Milano: ore 14.30 concentramento ad Arco della pace con arrivo in Piazza Scala. Invitata anche la comunità israeliana

Palermo: ore 10 concentramento in Piazza Croci (F. Crispi) con trenta associazioni. Corteo sino a Piazza Verdi

Roma: ore 14.30 concentramento a Piramide con corteo sino a Colosseo

Torino: ore 14.30 in Piazza Arbarello sino a Piazza Castello. Percorso “classico” come quello che si tiene per il 25 aprile

Le parole d’ordine e i contenuti qui