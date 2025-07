Gli Usa si dividono sotto i colpi del Presidente

di Maurizio Sacchi

Il “Big Beautiful Bill”, il pacchetto di leggi presentato da Trump la settimana scorsa, e passato per un solo voto, sta dividendo gli Stati Uniti. Il punto più dibattuto riguarda i tagli a Medicare, il programma di assistenza sanitaria sociale. La maggior parte degli americani non gradisce la legge. Un sondaggio Economist/YouGov condotto dal 4 al 7 luglio ha rilevato che il 53 percento degli americani si oppone fermamente o in qualche modo alla legge, mentre solo il 35 percento la sostiene. . Secondo i senatori Mark R. Warner (Virginia), Chris Murphy (Connecticut) e altri Democratici questo disegno di legge espellerà circa 16 milioni di americani dall’assistenza sanitaria. Anche se altri studi riducono la cifra a circa 10 milioni la stima, “51.000 americani moriranno ogni anno per permettere all’1% più ricco di ottenere un’agevolazione fiscale di 1.000 miliardi di dollari. Questo disegno di legge è una condanna a morte”, ha commentato il Senatore Bernie Sanders in un post di X il 3 luglio.

Trump può ora procedere con i piani per licenziare decine di migliaia di dipendenti del governo federale, dopo che l’8 luglio la Corte Suprema ha decretato di non voler valutare la legalità dei piani di licenziamento di alcuna agenzia in particolare, né le misure adottate finora per attuarli.Un giudice della California aveva bloccato i licenziamenti, ritenendo che avrebbero probabilmente violato la legge federale. Ma i giudici hanno accolto con una maggioranza di 8 a 1 un ricorso d’urgenza dell’amministrazione, che chiedeva l’autorizzazione a far rispettare un ordine esecutivo dell’11 febbraio che imponeva alle agenzie di attuare drastiche “riduzioni di personale”. Anche questa misura, che mette sulla strada decine di migliaia di famiglie, non farà certo aumentare la popolarità dell’inquilino della Casa bianca.

Anche l’economia risente degli effetti negativi derivanti dai dazi. Trump ha minacciato di imporre dazi del 50 percento al Brasile, accusando le autorità brasiliane di caccia alle streghe nei confronti del suo alleato politico, l’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente sotto processo per l’assalto ai palazzi del potere di Brasilia dopo la sconfitta elettorale . L’attuale leader brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato che il suo Paese avrebbe ricambiato con la stessa moneta. “Il Brasile é un Paese sovrano con istituzioni indipendenti e non accetta imposizioni da nessuno,” Da qui si intende che l’uso dei dazi é usato dal presidente non tanto in una logica economica, ma come arma principalmente politica e di propaganda. in settimana, Trump ha informato Algeria, Brunei, Libia, Iraq, Moldavia, Filippine e Sri Lanka che le loro esportazioni verso gli Stati Uniti sarebbero state soggette a dazi doganali elevati se non avessero negoziato nuovi accordi commerciali con gli Stati Uniti entro il 1° agosto. Si tratta del 20 percento per le Filippine e del 30 percento per Libia e Iraq.

Per ora i risultati sono deludenti. Secondo la terza stima annuale pubblicata dall’Ufficio di Analisi Economica degli Stati Uniti, il prodotto interno lordo (Pil) reale è diminuito a un tasso annuo dello 0,5% nel primo trimestre del 2025 (gennaio, febbraio e marzo). Per fare un confronto, nel quarto trimestre del 2024, il Pil reale era aumentato del 2,4%. La diminuzione del PIL reale nel primo trimestre ha riflesso principalmente un aumento dei costi delle importazioni, che rappresentano una sottrazione nel calcolo del Pil, e, appunto, una diminuzione della spesa pubblica. Questi andamenti sono stati solo in parte compensati dall’aumento degli investimenti e della spesa dei consumatori. Se questa tendenza non si invertirà, l’appuntamento del 2027, le elezioni del Mid-term per le due camere, rischiano di tagliare le gambe al Presidente.

