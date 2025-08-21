Lula rafforza le alleanze nei BRICS per contrastare le misure protezionistiche degli Stati Uniti

Di El Ciudadano – Diario Red

Di fronte ai dazi imposti dagli Stati Uniti, il Brasile rafforza la sua leadership all’interno dei BRICS e riceve il sostegno di Russia e Cina. Il presidente Lula punta sull’unità del blocco per affrontare le pressioni commerciali esterne e rafforzare la cooperazione tra i paesi del Sud del mondo.

Il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha parlato telefonicamente con il Presidente russo Vladimir Putin sabato scorso, 9 agosto, secondo un comunicato ufficiale del Palazzo del Planalto e riportato da Agência Brasil. La conversazione, durata 40 minuti, ha affrontato una serie di argomenti diplomatici ed economici, tra cui la cooperazione tra i due Paesi all’interno dei BRICS. Il Presidente Putin ha ringraziato il Brasile per i risultati positivi del vertice BRICS, tenutosi a Rio de Janeiro nel luglio di quest’anno.

Inoltre, i due leader hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale e hanno ribadito il loro obiettivo di tenere la prossima riunione della Commissione ad alto livello sulla cooperazione tra Russia e Brasile nel 2025.

Contatti con Sudafrica, Cina e India

La scorsa settimana, anche altri leader dei BRICS si sono incontrati telefonicamente per rafforzare i legami e discutere questioni strategiche. Vladimir Putin e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa hanno discusso di come rafforzare il partenariato strategico tra Russia e Sudafrica. Il presidente russo ha anche avuto colloqui con il leader cinese Xi Jinping , dove hanno discusso , tra gli altri argomenti, i preparativi per il vertice della SCO che si terrà a Tianjin, in Cina.

Secondo quanto riportato da ANI, partner dell’emittente televisiva BRICS, il Presidente Lula da Silva ha anche avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano Narendra Modi . In quell’occasione, i leader hanno espresso l’intenzione di approfondire la cooperazione bilaterale in settori chiave come il commercio, la tecnologia, l’energia, l’agricoltura e la salute, tra gli altri.

La Cina sostiene il Brasile contro i dazi statunitensi

Nel frattempo, la Cina ha espresso il suo sostegno al Brasile in seguito all’entrata in vigore, giovedì scorso, del pacchetto tariffario del 50% imposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle importazioni di prodotti dal paese sudamericano.

Durante una conversazione telefonica con Celso Amorim, consigliere speciale della presidenza brasiliana, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso il suo sostegno e condannato quello che ha definito “comportamento prepotente” da parte di Washington. Wang Yi ha sostenuto che queste pratiche violano la Carta delle Nazioni Unite e le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). “Usare i dazi come arma contro altri Paesi è insostenibile e insostenibile”, ha ribadito.

In una dichiarazione ufficiale, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha affermato che Pechino “sostiene fermamente il Brasile nella salvaguardia della sua sovranità e dignità nazionale” e si oppone a qualsiasi forma di “ingerenza esterna ingiustificata” nei suoi affari interni. “La Cina sostiene fermamente il Brasile nella difesa dei suoi diritti e interessi di sviluppo e nella resistenza all’imposizione abusiva di misure tariffarie”, ha osservato.

Impegno per il Sud del mondo e rafforzamento dei BRICS

Il testo ha inoltre evidenziato l’impegno di Pechino nel rafforzare la solidarietà tra i paesi del Sud del mondo attraverso il blocco BRICS, nonché il suo sostegno alla “promozione della solidarietà e dell’autosufficienza tra i paesi in via di sviluppo”. Il governo cinese ha affermato la sua volontà di collaborare strettamente con il Brasile per approfondire la cooperazione economica e affrontare le incertezze esterne attraverso relazioni bilaterali stabili e complementari.

L’Ambasciata cinese in Brasile ha rafforzato questo messaggio con un post sulla piattaforma social X, sottolineando: “L’unione fa la forza”, un chiaro segnale di sostegno politico ed economico di fronte alle tensioni con gli Stati Uniti. Da parte sua, Celso Amorim ha denunciato i dazi imposti dagli Stati Uniti, che incidono sulle normali relazioni economiche e interferiscono negli affari interni del Brasile.

Ha inoltre fatto appello alla profonda amicizia e alla fiducia reciproca tra Brasile e Cina, sottolineando i fruttuosi risultati della cooperazione bilaterale in ambito commerciale e finanziario. Sia Amorim che il Ministro degli Esteri cinese Wang hanno concordato sulla necessità di rafforzare il meccanismo BRICS per promuovere l’unità e l’emancipazione del Sud del mondo.

Nel corso della conversazione, ha sottolineato l’interesse della nazione sudamericana ad approfondire questa collaborazione con Pechino in vari settori, ha riferito TeleSUR .

Lula rifiuta il contatto diretto con Trump e sostiene una risposta congiunta

Il presidente Lula ha preso una posizione ferma contro le politiche protezionistiche di Trump. Dopo aver rifiutato negoziati diretti con la sua amministrazione e aver optato per una risposta congiunta del blocco BRICS ai dazi imposti da Washington, il leader progressista ha chiarito che il suo Paese non cederà né si piegherà alle pressioni del residente della Casa Bianca.

Durante una recente intervista con Reuters, Lula ha annunciato la sua intenzione di convocare i leader di Cina e India per formulare una risposta congiunta ai dazi del 50% imposti da Trump sulle importazioni brasiliane. “Cercherò di parlare con loro di come ciascuno sta rispondendo a questa situazione, quali sono le implicazioni per ciascun Paese, in modo da poter prendere una decisione”, ha dichiarato il presidente, sottolineando la necessità di una strategia collettiva e multilaterale.

BRICS espansi: una forza decisiva sulla scena globale

Lula ha ricordato che il blocco – originariamente formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – a cui si sono aggiunte sei nuove nazioni tra il 2024 e il 2025: Etiopia, Egitto, Indonesia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – ha un’influenza decisiva sulla scena mondiale. “Abbiamo 10 paesi nel G20”, ha sottolineato, riferendosi al peso economico del blocco tra le principali economie mondiali, ha riferito HispanTV.

Ha inoltre sottolineato che il Brasile detiene attualmente la presidenza dei BRICS e che cercherà quindi di dialogare con i membri dell’alleanza sui motivi per cui Trump sta attaccando il multilateralismo e sui suoi possibili obiettivi. Lula non ha esitato a sottolineare che il repubblicano “vuole smantellare il multilateralismo, in cui gli accordi vengono raggiunti collettivamente all’interno delle istituzioni, e sostituirlo con l’unilateralismo, in cui gli accordi vengono negoziati direttamente con altri paesi”.

Inoltre, il presidente brasiliano ha escluso l’imposizione di tariffe reciproche, optando invece per una strategia diplomatica più ampia, che potrebbe includere colloqui a livello di gabinetto.