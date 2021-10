Tschüss, Mutti! Lo speciale su Angela Merkel

di Margherita Girardi e Pietro Malesani

Il Fendinebbia, progetto giornalistico sulla Germania, ha realizzato uno speciale sulla figura di Angela Merkel, che ripercorre la sua lunga carriera politica. Di seguito un assaggio del loro lavoro:

“Sono passate poche settimane dalla sua nascita, quando la futura Merkel – non lo è ancora, per il momento si chiama invece Angela Kasner – si trova costretta a lasciare Amburgo per trasferirsi nella DDR. La sua vita prende una piega imprevedibile: lei e la madre sfidano le oltre centomila persone che lasciano la Germania Est ed il regime socialista e compiono il percorso inverso, raggiungendo il Brandeburgo. Lì le due donne trovano il signor Kasner, trasferitosi poche ore prima della nascita della figlia.

Pastore e teologo protestante, Horst Kasner è colui che ha optato per il cambio di vita radicale. Negli anni, il padre di Angela non indicherà mai la reale ragione di uno spostamento tanto impopolare. Di certo è un comunista, ma non allineato né docile verso il regime: le sue convinzioni si basano soprattutto sul messaggio dei Vangeli, non tanto sulle dottrine politiche, e lui non le vede realizzate dalla Germania socialista…”.

Leggi lo speciale completo: Tschuss Mutti