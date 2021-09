È andata in scena al Teatro La Limonaia di Villa Strozzi a Firenze la prima nazionale di “Overshoot, il giorno in cui la terra finisce le risorse”, l’intenso racconto scritto e interpretato da Fiamma Negri e Giusi Salis che tratta gli effetti della produzione intensiva di cibo sulla crisi climatica, un tipo di agricoltura che trasforma la vita delle persone e decide il futuro del Pianeta.

Lo spettacolo, realizzato anche con la collaborazione dell’Atlante delle guerre, si svolge in un casolare della Pianura Padana in cui si incrociano i destini delle due protagoniste. La loro amicizia segnerà una svolta nelle loro vite e in quella degli abitanti del paese che parlano per suoni e musica. Fiamma Negri è Claudia. Di umili origini ha visto il marito e tanti colleghi morire a causa degli agenti chimici utilizzati nell’allevamento intensivo dove lavoravano. Arriverà a comprendere i collegamenti fra gli agenti e la morte del coniuge grazie alle ricerche e alla caparbietà di Maria Paola, interpretata da Giusi Salis. Di ordine sarda ha uno smisurato amore per la terra e dopo una promozione si trasferisce in pianura padana. Qui si renderà conto degli effetti collaterali causati dalla sua azienda e che causano morte e cambiamento climatico.

Overshoot è infatti il racconto, attraversato da tratti di ironia, di come la produzione intensiva di cibo sottrae la terra ad intere popolazioni, avvelena i fiumi e le falde acquifere, provoca l’emissione di enormi quantità di gas serra. La narrazione è attraversata da frequenti tratti di ironia. Il linguaggio artistico dello spettacolo segue la strada del “teatro sonoro” e si avvale della collaborazione musicale dal vivo di Stefano Bartoli e Riccardo Dellocchio. I musicisti nello spettacolo si trovano al bar e, insieme, evocano le chiacchere del Paese, rendendolo un’entità astratta ma viva e presente. Pur non avendo battute, se non poche parole ripetute come un mantra, le loro frasi sono la musica, i suoni, le sonorità che creano l’ambiente.

Overshoot, ha il Patrocinio del Comune di Firenze, ed è stato sostenuto da un crowdfunding su Produzioni dal Basso, da Flai CGIL Toscana in collaborazione con Cgil Toscana, CdLMFirenze, ARCI provinciale, Legambiente e Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo.