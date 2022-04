Il domani in uno scatto

“Il futuro in un click: idee per lo sviluppo del Paese”. E’ il titolo di un nuovo concorso fotografico, dedicato ai ragazzi fra i 14 e i 24 anni, di Primavera d’Impresa, organizzato da Associazione 46°Parallelo – editrice fra l’altro dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e creatrice del concorso fotografico internazionale WARS – e da Primavera d’Impresa, premio dedicato alle micro, piccole e medie imprese.

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi, italiani e non, residenti in Toscana, divisi in due categorie: fra i 14 e i 18 anni e fra i 19 e i 24 anni. Chi vorrà partecipare dovrà produrre un fotoreportage di 8 o 10 foto, indifferentemente a colori o in bianco e nero, legato ai temi all’integrazione, all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla realtà sociale.

Dal concorso sono esclusi i fotografi professionisti. L’obiettivo è capire la Toscana di oggi guardandola con gli occhi dei giovani. Una chiave fondamentale, questa, per poter immaginare il futuro in modo coerente, uscendo dalle immagini stereotipate del nostro territorio. Le foto dovranno essere inviate tramite la piattaforma Picter, fra il 30 aprile e il 30 maggio 2022. A valutarle sarà una giuria di tre esperti, i cui nomi – per garantire la

migliore trasparenza di valutazione – verranno resi noti solo alla chiusura dei termini di consegna dei lavori.

Il regolamento è visibile anche sul sito di Primavera d’Impresa

IL FUTURO IN UN CLICK: IDEE PER LO SVILUPPO DEL PAESE

Regolamento

Articolo 1 – Il concorso

IL FUTURO IN UN CLICK: IDEE PER LO SVILUPPO DEL PAESE è un concorso fotografico gratuito aperto a tutti i

ragazzi fra i 14 e i 24 anni di qualsiasi paese di origine, residenti nella Regione Toscana. Sono esclusi i

fotografi professionisti

Il premio si concentra sui temi di accoglienza, interazione, cooperazione e collaborazione visti come volano

sinergico di opportunità. Il tema potrà essere declinato su ambiente, economia e sociale nella realtà

Toscana. Il tema potrà essere sviluppato nelle maniere che si ritengono più coerenti, sempre con

l’immagine come strumento del racconto

Vi sono due categorie: la prima è per i ragazzi da 14 a 18 anni e l’altro per quelli da 19 a 24 anni.

Articolo 2 – Termini e condizioni

Le foto inviate devono essere una vera rappresentazione della realtà e non devono essere messe in posa o

allestite. I ritratti sono esclusi, ma deve essere chiaramente indicato nelle didascalie della foto (IPTC). Le

foto devono essere inviate tramite Picter, piattaforma messa a disposizione dall’organizzazione del

concorso, dal 30 aprile 2021 e non oltre il 30 maggio 2021.

Le foto ammesse possono essere digitali o analogiche (scannerizzate e salvate come nell’art. 3). La postproduzione di base è consentita, ma il significato non deve essere in alcun modo alterato attraverso

software di post-produzione digitale. Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero. I file alterati

in tonalità seppia non sono accettati.

I soggetti e gli oggetti non possono essere aggiunti/rimossi dalle immagini. Le foto non devono essere

distorte e sono ammesse solo esposizioni singole. I fotomontaggi non sono accettati.

In caso di dubbi sulla veridicità delle immagini, la direzione del premio potrebbe chiedere al candidato i file

originali (RAW), che, se non presentati entro 4 giorni dalla richiesta formale, possono squalificare il

candidato dal concorso.

Articolo 3 – specifiche della fotografia

Al premio sono ammessi fotoreportage, come di seguito specificati.

Tutte le foto presentate devono essere state scattate tra il 1° gennaio 2021 e il 30 maggio 2022. Una storia

fotografica è una serie di immagini, al max 10 ma non meno di 8, sullo stesso soggetto legato

all’argomento.

Le foto devono essere salvate in .jpg ad almeno 3000px (lato lungo). Ogni foto non può superare i 5MB di

dimensione. Suggeriamo di usare il profilo colore Adobe RGB per le foto a colori e la scala di grigi Gamma

2.2 per il bianco e nero.

Ogni foto e la storia fotografica devono essere accompagnate da singole didascalie e, nel caso della storia,

da una breve presentazione (max 1.200 battute)

Articolo 4 – Giuria

La giuria del concorso verrà resa nota nel giorno ultimo di consegna del materiale, per non alterare in alcun

modo il lavoro. La Direzione dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo avrà la responsabilità della

direzione artistica e giudicherà i criteri di ammissione dei concorrenti e la neutralità della giuria. Tutte le

candidature saranno esaminate e valutate equamente dalla giuria.

Articolo 5 – Premio

Il fotografo vincitore per ogni categoria sarà selezionato dalla giuria, che si riserva, inoltre, la possibilità di

conferire segnalazioni, menzioni o premi speciali. Dopo il processo di giudizio, i fotografi vincitori e i nomi di

eventuali menzioni o premi speciali saranno pubblicati sul sito www.atlanteguerre.it e

www.primaveraimpresa.it entro il 15 giugno 2022. Il vincitore riceverà un premio consistente in voucher

turistici, da spendere sul territorio ed una intervista specifica sulla rivista online www.stradenuove.net dove

verranno pubblicate anche le foto del reportage vincente. Verranno, inoltre, svolte azioni sui social per

promuovere il vincitore, ed eventuali menzioni d’onore, sui canali di Primavera d’Impresa, sulla rivista

www.stradenuove.net e sul giornale Il Tirreno.

Il fotoreportage vincente sarà oggetto di una mostra digitale, inaugurata il giorno della premiazione, nello

spazio espositivo AtlantePhotoExpo. Compatibilmente con la situazione Covid19, l’organizzazione si riserva

di realizzare anche una mostra fotografica in presenza, in sede da definire

A causa delle restrizioni imposte da Covid-19, l’organizzazione valuterà la possibilità di una mostra fisica o

digitale.

Articolo 6 – Diritti e doveri

Il fotografo deve essere l’autore e il proprietario del copyright delle immagini presentate. I fotografi

manterranno sempre la proprietà del copyright delle foto inviate. I vincitori e i finalisti garantiscono il

diritto non esclusivo di utilizzo delle immagini all’associazione “46 Parallelo” e Primavera d’Impresa per la

comunicazione su tutti i media, compresi i social media, online, la stampa e le eventuali mostre, l'”Atlante

delle Guerre e dei Conflitti” e tutte le attività promozionali riguardanti il premio senza alcuna

remunerazione.

L’Associazione “46 Parallelo” garantisce sempre il credito all’autore delle fotografie, impegnandosi a non

concedere ad altri il diritto di utilizzo delle immagini al di fuori dei contesti e delle pubblicazioni sopra

citate.