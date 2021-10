Il Nobel per la pace premia il giornalismo

Il Premio Nobel per la pace 2021 è stato assegnato a due giornalisti: la filippina Maria Ressa e il russo Dmitri Muratov per la loro lotta per la libertà e l’indipendenza del giornalismo. “Rappresentano così tutti coloro – scrive Reporter sans Frontieres – che lavorano con coraggio e determinazione per un’informazione libera, affidabile e indipendente in un Mondo dove la democrazia e la libertà di stampa sono sempre più indebolite a causa del proliferare di false informazioni e commenti di odio”. A sostegno di Maria Ressa, Rsf aveva lanciato il 3 maggio una campagna di solidarietà #HoldTheLine che si può ancora firmare online.

(Red/Est)

