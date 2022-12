Buon compleanno Atlante-Unimondo

Il convegno “Unimondo 2022: la convenienza della pace. Piccola guida per costruire un Mondo migliore” si è concluso stamattina a Rovereto ed è stato anche l’occasione sia per festeggiare i 24 anni di Unimondo sia per presentare l’11ma edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo. Compleanni a parte (24 di Unimondo e 12 dell’Atlante), l’evento è stato anche l’occasione per festeggiare un sodalizio tra le due testate. Sodalizio iniziato un anno e mezzo fa quando il direttore dell’Atlante Raffaele Crocco ha assunto anche la direzione di Unimondo. L’evento è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Rovereto, rappresentato dal sindaco della “città della Pace” Francesco Valduga. Hanno inoltre aderito il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, l’ ANPI del Trentino e il Centro Pace Ecologia e Diritti Umani di Rovereto.

I lavori, coordinati da Alessandro Graziadei, sono stati aperti da Pierino Martinelli, della Fondazione Fontana. Dopo i saluti di Valduga, dei Presidenti dell’Anpi Mario Cossali e del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Massimiliano Pilati e del Segretario della Fnsi Trentino Alto Adige, Rocco Cerone, sono poi intervenuti Simone Siliani, della Fondazione Finanza Etica, Giovanni Visone, di Intersos, Sara Gorelli, dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e Andrea Trentini, del Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani di Rovereto. Raffaele Crocco ha concluso presentando l’ultima edizione dell’Atlante (ordinabile sul nostro sito nella homepage o da gennaio in libreria). Al termine dell’incontro è stata inaugurata la mostra “Afghana” del fotogiornalista Giuliano Battiston.

In copertina una parte delle due redazioni: da sinistra in alto Beatrice Taddei Saltini, Jessica Ognibeni, Emanuele Giordana, Raffaele Crocco, Daniele Bellesi e Alice Pistolesi con Elia Gerola (primo a destra accucciato) per l’Atlante. Al suo fianco Alessandro Graziadei e Sara Bin di Unimondo