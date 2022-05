L’ingiusta guerra economica contro gli afgani

di Antonio Donini

L’Afghanistan viene regolarmente dipinto come “il cimitero degli imperi”. Gli inglesi, i sovietici e ora la coalizione guidata dagli Stati Uniti hanno cercato e fallito nell’imporre il loro dominio e i loro modelli sconsiderati di governo e sviluppo. Il 15 agosto 2022 l’esercito più potente del mondo ha dovuto fare i conti con la realtà di essere stato sconfitto da un gruppo di insorti. Una sorta di pace è arrivata in Afghanistan. Per la prima volta in oltre 40 anni, il numero di vittime civili è diminuito significativamente – 75 morti per tutto il 2022 al momento in cui scriviamo. Gli attacchi terroristici dei gruppi affiliati allo Stato Islamico continuano e ci sono rapporti di un piccolo numero di insorti legati al precedente regime in alcune località. Due decenni di conflitto armato caratterizzato dall’uso di routine di attacchi aerei, droni, IED (ordigni esplosivi improvvisati) e operazioni sotto copertura della CIA sono effettivamente cessati con la partenza delle truppe statunitensi e della coalizione e il crollo delle forze armate della Repubblica Islamica.

Dopo una pausa di 20 anni, i Talebani sono tornati al potere. Ma non tutto va bene in questa terra tormentata. Un mix tossico di fattori esterni ed interni sta spingendo la stragrande maggioranza degli afgani sull’orlo della sopravvivenza. La guerra di tiro può essere finita, ma è ora sostituita dalla guerra economica: Gli afgani sono ora sottoposti a misure punitive che hanno fatto crollare l’economia e reso poveri milioni di persone. Nessun paese ha formalmente riconosciuto le autorità de facto dell'”Emirato Islamico dell’Afghanistan”. C’è un’ampia e valida preoccupazione per la situazione dei diritti umani dei Talebani, la loro interpretazione della Sharia e il loro precedente brutale governo di 20 anni fa. Gli attacchi contro le donne, le minoranze religiose ed etniche, gli attivisti dei diritti umani, così come i media, stanno obbligando gli afgani a fuggire dalle loro case e a cercare sicurezza altrove. La recente decisione di limitare l’istruzione delle ragazze è allarmante all’estremo. Gli afgani sono anche in movimento nel disperato tentativo di assicurarsi un mezzo di sopravvivenza per se stessi e le loro famiglie, mentre una dura combinazione di povertà, siccità, fame e collasso economico prende il suo pedaggio.

La nuova guerra economica

Il caotico ritiro degli Stati Uniti e la presa di potere dei talebani hanno gettato il Paese in uno stato catastrofico. Negli ultimi vent’anni, i donatori occidentali avevano investito molto nello sviluppo di servizi critici e nel mantenere a galla lo stato e le sue forze armate. Ad eccezione dell’assistenza umanitaria, ancora insufficiente, tutte le forme di sostegno finanziario internazionale sono state bruscamente interrotte. L’insicurezza alimentare è dilagante, e lascia metà della popolazione di fronte alla fame acuta. La crisi è esacerbata dalla povertà diffusa, dalla peggiore siccità degli ultimi 70 anni, dal collasso dell’assistenza sanitaria (durante una pandemia) che aggrava e intensifica una situazione umanitaria già terribile. Un recente studio ha rivelato che l’82% delle famiglie in Afghanistan ha subito una perdita di reddito dall’agosto 2021.3 L’impennata del costo del cibo, la disoccupazione dilagante e la mancanza di liquidità stanno costringendo alcune famiglie a scambiare ragazze minorenni in matrimonio per evitare di morire di fame. Nella seconda metà del 2022, si prevede che quasi tutta la popolazione vivrà in povertà e che l’attuale crisi umanitaria “potrebbe causare più morti di venti anni di guerra”.

Il sequestro arbitrario delle riserve nazionali appartenenti al popolo afgano non è solo eticamente sbagliato, ma avrà conseguenze politiche ed economiche catastrofiche

Fattori esterni stanno esacerbando la situazione. La crisi in Afghanistan non può essere separata dal congelamento di 7 miliardi di dollari delle riserve nazionali dell’Afghanistan detenute nella banca della Federal Reserve statunitense e di circa 2,1 miliardi di dollari che si trovano nelle banche europee e altrove. Questi beni appartengono al popolo dell’Afghanistan. Costituiscono le riserve della Da Afghanistan Bank (DAB), la banca centrale del paese. Sono stati accumulati nel corso di decenni. Alcune delle riserve d’oro risalgono ai tempi del re Zaher Shah, prima dell’intervento sovietico nel 1979. La DAB ha beneficiato di un significativo rafforzamento istituzionale da quando è stata ristrutturata nel 2004; opera in linea con il suo quadro legale e costituzionale che include revisioni contabili indipendenti. Il congelamento delle sue riserve ora paralizza il funzionamento della banca e il suo ruolo nel garantire la redditività del settore bancario. I cittadini afgani regolari, come quelli impiegati nella sanità e nell’istruzione, non vengono pagati e non possono accedere ai loro risparmi di una vita. La crisi di liquidità, unita alla brusca cessazione degli aiuti stranieri e all’inflazione a spirale, ha paralizzato l’economia.

Il danno e la beffa

L’ordine esecutivo del presidente Biden dell’11 febbraio 2022 aggiunge la beffa al danno. Bloccando metà dei 7 miliardi di dollari di beni esteri dell’Afghanistan negli Stati Uniti allo scopo di risarcire le famiglie delle vittime dell’11 settembre, il popolo dell’Afghanistan, che è il legittimo proprietario della ricchezza sovrana del Paese, non solo viene derubato delle sue risorse, ma viene penalizzato per gli scioccanti attacchi dell’11 settembre in cui non ha avuto alcuna parte. Si sono effettivamente resi responsabili dell’arrivo dei Talebani a Kabul. Come ha notato notato United Against Inhumanity (UAI), “gli Stati Uniti hanno speso più di 2 trilioni di dollari per il loro intervento in Afghanistan. Possono facilmente trovare risorse per il risarcimento delle vittime dell’11 settembre – che noi sosteniamo – senza sequestrare le riserve dell’Afghanistan. La punizione collettiva del popolo dell’Afghanistan, che non ha alcuna responsabilità per gli attacchi dell’11 settembre o per la debacle che ha portato al ritorno dei Talebani, è moralmente riprovevole, economicamente devastante e politicamente sconsiderata”.

Eppure, non c’è alcun riconoscimento del fatto che le politiche, militari e di costruzione dello Stato pensate dagli Stati Uniti e dai loro alleati, non erano né appropriate né sostenibili e sono in gran parte da biasimare per la catena di eventi che hanno spianato la strada al ritorno dei Talebani e alla crisi che ne è derivata. Alla conferenza dei donatori per l’Afghanistan del 31 marzo 2022, molti donatori occidentali hanno dato la colpa della crisi umanitaria ed economica ai Talebani. I Talebani e le loro politiche possono anche essere odiosi, ma fingere che siano responsabili dell’occupazione occidentale mal riuscita e della distruzione dell’economia e delle banche è una riscrittura della Storia. Come l’accademico, ex consigliere del governo degli Stati Uniti ed esperto di cose afgane, Barnett Rubin, ha notato recentemente “il Paese più ricco del mondo ha deciso di derubare il paese più povero del mondo in nome della giustizia”. Una fine appropriata per la Guerra al Terrore”. Nel frattempo la situazione sul terreno per i comuni afghani continua a deteriorarsi. Mentre i fondi per l’azione umanitaria sono essenziali per la sopravvivenza di alcune famiglie afgane, sono tutt’altro che sufficienti. È chiaro che l’azione umanitaria, in qualsiasi contesto, non è mai un sostituto di un’economia funzionante.

Un disastro evitabile

Come ha notato l’UAI, “questo è un disastro causato dall’uomo totalmente evitabile”. Invece di trovare modi pratici per aiutare la popolazione – senza riconoscere il regime talebano o la sua politica – “gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e altri donatori tradizionali stanno deliberatamente pauperizzando il popolo afgano e mettendo in pericolo il loro diritto alla vita”. La sopravvivenza di circa 40 milioni di afghani richiede l’accesso immediato, se regolamentato e monitorato a livello internazionale, alle riserve di 9,1 miliardi di dollari che appartengono al popolo afghano. L’UAI ha scritto al presidente Biden, al cancelliere Scholz, al primo ministro Johnson e ad altri leader europei, così come agli amministratori delegati delle banche che detengono queste riserve, chiedendo il loro rilascio.

La pressione della società civile sugli Stati Uniti e su altri governi che detengono riserve afgane sta aumentando. Oltre alla campagna lanciata dall’UAI (che si può sottoscrivere qui), sei gruppi afgani e varie organizzazioni per i diritti umani e per gli aiuti si sono mobilitati su questo tema. Finora i progressi sono stati elusivi. Le Nazioni Unite sono state riluttanti ad esprimersi – fino a poco tempo fa. Si è concentrata sulle conseguenze della mancanza di liquidità sulla situazione umanitaria piuttosto che sul collasso dell’economia. Il Programma Alimentare Mondiale e l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani sono stati più vocali. Proprio di recente, il 25 aprile 2022, un gruppo di relatori speciali delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilasciato una forte dichiarazione in cui si chiede il rilascio dei fondi afghani congelati.7

Il sequestro arbitrario delle riserve nazionali appartenenti al popolo afgano non è solo eticamente sbagliato, ma avrà conseguenze politiche ed economiche catastrofiche. Alimenterà il risentimento tra i normali cittadini afghani, incoraggerà gli integralisti di Kabul che, giustamente, sosterranno che non ci si può fidare dell’Occidente e contribuirà alla diffusa prospettiva che gli afghani vengano puniti di proposito perché i talebani hanno sconfitto i loro avversari. E’ probabile che questo provochi più scompiglio nelle vite e nei mezzi di sostentamento degli afghani di qualsiasi cosa abbiano sperimentato negli ultimi 40 anni di guerra.

* co-fondatore di United Against Inhumanity. Ha più di 15 anni di esperienza di lavoro in e sull’Afghanistan prima come operatore umanitario delle Nazioni Unite e poi come ricercatore.

L’immagine di copertina: Andrew Quilty (Wfp)