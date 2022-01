In mostra vincitori e finalisti del premio Wars

In contemporanea col lancio del nostro nuovo sito in inglese www.atlasofwars.com, iniziativa che dobbiamo al sostegno della Nando and Elsa Peretti Foundation, e proprio perché teniamo molto alla qualità del reportage fotografico, si apre oggi la mostra degli scatti dei vincitori e finalisti della seconda edizione di WARS (War and revolutionary stories), premio internazionale ideato da 46mo Parallelo/Atlante delle Guerre grazie al sostegno di Montura e alla collaborazione di Intersos e Fondazione Museo Storico del Trentino. Più di 160 fotoreporter da oltre 37 Paesi hanno partecipato. Le foto dei vincitori vengono esposte in una mostra virtuale che apre oggi 26 gennaio 2022, nella galleria virtuale AtlantePhotoExpo (su entrambi i siti), creata nel 2021 e che ha registrato un buon successo di visite. Le foto, citando la fonte, potranno essere riprodotte gratuitamente.

In copertina: Khamir Idp Settlement, Khamir – 4 maggio 2017. Una donna sfollata trascina l’acqua nella sua tenda. ©Giles Clarke/WARS Winner 2021